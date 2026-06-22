Hər gün ananas yeyənlər xəstəlik üzü görmür: İltihabın kökünü kəsən tropik möcüzə
Son illərin ən populyar tropik meyvələrindən biri olan ananas zəngin tərkibi ilə insanı xəstəliklərdən qorumağa kömək edir. Mütəxəssislərin tez-tez tövsiyə etdiyi bu meyvəni qida rasionuna əlavə edənlər sağlamlıqlarına böyük dəstək olurlar. Bəs bədəndəki iltihabı qurutmağa qadir olan ananasın sirləri nələrdir?
Milli.Az xəbər verir ki, əvvəllər yalnız lüks restoranlarda rast gəlinən ananas artıq stolüstü gündəlik bir meyvəyə çevrilib. Onun populyarlığı sadəcə dadı ilə deyil, təqdim etdiyi zəngin qida dəyərləri ilə bağlıdır:
Tərkibindəki yüksək C vitamini immunitet sistemini gücləndirir, dərini qoruyur və yaşlanma əlamətlərini gecikdirir.
Enerji istehsalı və sümük quruluşu üçün kritik olan "manqan" mineralı ilə son dərəcə zəngindir.
Ananası xüsusi edən "bromelain" adlı fermentdir. Bu ferment zülalların həzmini asanlaşdırır, mədəni rahatladır, həmçinin bədəndəki şişkinlik və iltihabın azalmasına kömək edir.
Diliniz niyə sancır?
Ananas yeyərkən dildə və ya damaqda yaranan o xoşagəlməz sancı və ya qarışqalana hissi çoxlarını narahat edir. Əslində, bu bir allergiya deyil, bromelain fermentinin ağız boşluğundakı zülalları parçalamağa çalışması nəticəsində yaranan təbii və zərərsiz bir reaksiyadır. Meyvəni yedikdən qısa müddət sonra bu hiss öz-özünə keçir.
İstehlak zamanı diqqət edilməli olanlar:
Ananas faydalı olsa da, bəzi məqamlara diqqət yetirmək lazımdır:
Orta hissəni atmayın: Bromelain fermenti ən çox ananasın adətən atılan o sərt orta hissəsində olur. Maksimum fayda üçün bu hissəni də dəyərləndirmək olar.
Yüksək turşu tərkibinə görə həssas mədələrdə və ya reflüsü olanlarda narahatlıq yarada bilər.
Əgər qan durulducu dərmanlardan istifadə edirsinizsə, ananası müntəzəm istehlak etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin, çünki bromelainin qanı durultma potensialı var.
Ən yaxşı nəticə üçün meyvənin parlaq sarı rəngli və kəskin, xoş qoxulu olanlarını seçin. Konservləşdirilmiş məhsul alarkən isə şəkərli siropda deyil, öz meyvə suyunda olanları üstün tutun.
Milli.Az-da yayımlanan sağlamlıq məlumatları yalnız məlumat xarakterlidir və həkim məsləhətini əvəz etmir. Diaqnoz və müalicə üçün mütləq həkiminizə müraciət edin.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре