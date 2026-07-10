https://news.day.az/azerinews/1847199.html Azərbaycanın səfiri Meksikanın xarici işlər nazirinin diplomatik korpusla görüşündə iştirak edib - FOTO Səfir Seymur Fətəliyev Meksikanın xarici işlər naziri Roberto Velasko Alvaresin diplomatik korpusun nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşdə iştirak edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi məlumat yayıb.
Azərbaycanın səfiri Meksikanın xarici işlər nazirinin diplomatik korpusla görüşündə iştirak edib - FOTO
Səfir Seymur Fətəliyev Meksikanın xarici işlər naziri Roberto Velasko Alvaresin diplomatik korpusun nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşdə iştirak edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi məlumat yayıb.
Görüş zamanı nazir Xarici İşlər Nazirliyinə rəhbərlik etdiyi ilk 100 gün ərzində əldə olunan əsas nəticələr barədə məlumat verib.
Tədbir çərçivəsində səfir Seymur Fətəliyev xarici işlər naziri ilə qısa fikir mübadiləsi apararaq Azərbaycan ilə Meksika arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
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