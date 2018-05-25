В бакинской музшколе прошел концерт, посвященный 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Детской музыкальной школе №27 состоялась концертная программа, посвященная 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку, передает Day.Az.

На мероприятии присутствовала заместитель начальника Главного Управления культуры города Баку Гюльнара Сеидова, руководители столичных музыкальных школ, деятели культуры и искусства.

В программе в исполнении учащихся первого класса прозвучали сочинения Тофига Гулиева, Генри Манчини, Дмитрия Кабалевского, Александра Гедике и других известных композиторов.

В исполнении выпускницы учебного заведения Дилары Абдуллазаде прозвучала песня Муслима Магомаева "Азербайджан".

В заключение вечера Гюльнара Сеидова поздравила участников концерта и пожелала им дальнейших творческих успехов и достижений.

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