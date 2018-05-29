В Баку пройдет выставка художника Бабека Агаева

В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 29 марта состоится открытие выставки художника Бабека Агаева "Mechanization" ("Механизация"). Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Бабек Агаев увлекается кинетической скульптурой. Отметим, что кинетическое искусство - это направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих. Данное направление основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства. Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие.

Экспозиция организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры Азербайджана и НПО Arts Council Azerbaijan.

Вход на выставку свободный.

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