Назакят Теймурова выступит в Баку с сольным концертом

В Зеленом театре Баку 20 июня в 20.00 пройдет большой сольный концерт солистки Государственного академического театра оперы и балета, народной артистки Азербайджана, обладательницы приза ЮНЕСКО 2011 года "Самый красивый голос", исполнительницы народных песен и мугама Назакят Теймуровой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На протяжении многих лет Назакят Теймурова с большим успехом представляет национальное искусство Азербайджана в зарубежных странах, гастролировала с концертами в Германии, США, Японии, Венгрии, Франции, Турции, Иране, Швейцарии и других странах. Также известна своими ариями в оперных постановках "Лейли и Меджнун", "Ашиг Гариб", "Скала невесты", "Натаван", "Вагиф", "Кероглу".

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az. Телефон для справок (051) 303-35-40.

Официальная страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/1017230441765791/

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.

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