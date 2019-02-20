Недавно по приглашению руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Баку посетила народная артистка России, лауреат международных конкурсов вокалистов, профессор вокальной кафедры Московской консерватории Лариса Борисовна Рудакова. В течение 10 дней она провела мастер-классы с солистами Театра.

Стоит отметить, что Лариса Рудакова - яркая творческая личность. Её самобытному таланту присущи полная артистическая свобода, тонкое сценическое прочтение создаваемых образов, актёрская зрелость, позволяющая глубоко, эмоционально и убедительно раскрывать душевное состояние своих героинь. Лариса Рудакова мастерски, совершенно владеет многообразием средств вокально-исполнительского искусства. Стремясь к постоянному совершенствованию, Рудакова в каждый свой спектакль вносит убедительные нюансы музыкальной и сценической интерпретации. От спектакля к спектаклю обогащаются новыми красками исполняемые ею партии.

Помимо активной концертной деятельности, участия в театральных постановках, она является профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ее ученики неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Многие из них стали солистами московских и европейских оперных театров, в том числе Цюрихской оперы и театра Гранд-опера (Париж). Приглашения для проведения мастер-классов Рудакова получает с разных концов света, а многие известные музыканты приезжают в Москву специально для занятий с ней.

О том, легко ли вести мастер-классы по вокалу для взрослых, как она оценивает азербайджанских оперных певцов и что больше всего понравилось ей в Театре оперы и балета и в самом Баку, Лариса Рудакова рассказала в интервью Day.Az.

Нет никакой разницы в степени сложности преподавания у детей или взрослых. Везде свои нюансы. Могу отметить лишь, что переделывать исполнение партий, которые человек уже заучил неправильно, очень сложно, потому что мышечная память - она самая сильная. И самое ужасное, когда ты в классе уже исправил исполнение, а певец выходит на сцену и снова поет так, как учил в школе. Есть произведения, которые репетировали еще в консерватории и спустя 20 лет они звучат также. И вот переделывать это - самый тяжелый труд.

Обычно недостатки в исполнении у взрослых певцов в уже разученном репертуаре могут и не проявиться. Поэтому я всегда прошу приносить для исполнения что-то новое. И вот там сразу начинают проявляться все проблемы, с которыми надо бороться.

Плохое влияние на певца оказывает и частая смена педагогов. Иногда попадаются те, кто, к сожалению, портит голоса. Когда ко мне приходят ребята с прекрасными голосами, но плохой школой, то есть музыкальным образованием, мне становится их жаль. На исправление ошибок уходят годы. Проблема еще в том, что такие педагоги сразу дают начинающим певцам концертный репертуар, вследствие чего произведения, на которых певец мог бы сделать карьеру, бывают безнадежно испорчены. Поэтому я больше люблю, когда ко мне приходят учиться люди, которые ничего не умеют, совсем. С ними работать легче. Они как чистый лист. Главное, чтобы человек был теоретически знаком с музыкальной нотной грамотностью, а все остальное можно наработать. Голос есть у 80% населения. Но голос не является поводом для профессии. Бывают от природы поставленные голоса, но это крайне редко. Для меня же самое главное, чтобы голос был красивого, благородного тембра.

Я очень люблю, когда голос имеет ярко выраженную окраску. Потому что когда на сцене собрана коллекция голосов, это просто подарок для слушателей. Ты сидишь и получаешь удовольствие. А когда ты слушаешь и понимаешь, что вот у этого от природы нет данных, у другого слышно, что музыкальное образование хромает, у третьего недостаточно артистизма... Конечно, немузыкант может не понимать, в чем проблема. Но он скажет, что ему что-то не понравилось, и спишет это именно на то, что "он в этом ничего не понимает".

Музыке нужно учить всех поголовно с раннего детства. Пусть ребенок играет на фортепиано, или на трубе, на скрипке, на мандолине... Но важно, чтобы он был музыкально грамотен, сольфеджио знал. А вдруг у него к 16 годам откроется голос? Эти знания ему пригодятся, потому что в более старшем возрасте тяжелее осваивать музыкальную грамотность. Оперным певцам еще необходимо владеть языками. У музыканта может быть отличный слух, чтобы суметь воспроизвести иностранную речь без акцента, но он должен еще уметь правильно читать. А если с читкой проблемы, то ему будет сложно произнести все правильно.

Быть оперным певцом - тяжелый интеллектуальный труд. Потому что надо владеть телом, запоминать все фразы, музыкальные нюансы, конечно, мозг устает очень сильно. А если к этому приложить еще правило ношения трости, цилиндра, исторических костюмов, умение держать осанку, владение определенными манерами...

Сцена - это другой мир, это счастливый мир. Если в реальности ты проживаешь всего одну жизнь, то на сцене у тебя есть возможность прожить совсем иную, и не один раз. Это счастливейшая профессия, но очень тяжелая.

Театр оперы и балета в Азербайджане меня сильно впечатлил. Артисты в театре очень хорошие. Прекрасная природа голосов. Но опять же певец должен всегда учиться, должен развиваться, потому что если он перестанет это делать, то начнется падение. И будь ему 45 или 50 лет, если он выходит на сцену, претендует на это право, значит он должен заниматься каждый день.

В Театре оперы и балета в Баку взаимоотношения как в семье, все друг другу помогают, поддерживают. На меня это произвело неизгладимое впечатление.

Я смогла посмотреть в Баку оперу "Богема" и хотела бы выделить артистов, исполнивших главные партии. У Рудольфа (Азер Рза-заде) был прекрасный итальянский язык, свежий молодой голос. Очень впечатлила в образе Мими Афаг Аббасова. У нее прекрасный голос с изумительно красивым тембром и главное - она смогла донести тот образ, который был написан автором. Особо хочу отметить профессионализм дирижера Эйюба Гулиева.

Я бы хотела пожелать процветания Театру. Здесь люди серьезно занимаются творчеством. Театр прекрасен и он может греметь на весь мир. Знаю, они сейчас расширяют репертуар, и я хотела бы увидеть на бакинской сцене оперетту И.Штрауса "Летучая мышь", потому что у Театра есть полный набор солистов, чтобы сделать блестящий спектакль. Эта оперетта идет на сценах лучших оперных театров мира.

Если говорить о Баку, то город просто идеален для прогулок. Я с удовольствием гуляла по улочкам Ичеришехер, накупила сувениров, прошлась по Приморскому бульвару, по "Торговой". Город очень чистый, безопасный, можно гулять по улицам в любое время суток.

Конечно же, я попробовала азербайджанскую кухню. Я очень люблю долму и шах-плов. Удивляюсь, как при такой вкусной кухне люди умудряются оставаться стройными. В Баку очень сложно удержаться от соблазнов (смеется).

Франгиз Агаларова