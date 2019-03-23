Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) намерен в будущем провести международный фестиваль "Жара" во многих странах - после Дубая его могут принять Турция, Израиль и даже США.

Певец раскрыл свои дальнейшие планы по поводу проекта, будучи гостем шоу "Маша спросит". Ролик с выпуска передачи размещен на официальной странице в сети YouTube, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

"Когда я создавал проект "Жара", то всегда считал, что он должен расширять свои границы. На данный момент существует музыкальный лейбл, телеканал, радиостанция, фестиваль под этим названием. Думаю, уже пришло время "Жаре" гастролировать по разным странам. После Баку и Дубая намерен провести его в Турции, Израиле и Америке, если нас когда-то туда пустят", - сказал Агаларов.

Впервые фестиваль "Жара" пройдет в Дубае 3 мая 2019 года, а в Баку с 25 по 28 июля фестиваль традиционно примет туристический комплекс Sea Breeze.

Организаторами проекта "Жара" являются известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США и других стран.