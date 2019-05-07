6 мая в Международном центре мугама была представлена концертная программа "Onu zaman seçib", посвященная 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие было совместно организовано Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, Исполнительной властью Ходжавендского района и Детской музыкальной школой с.Туг Ходжавендского района Кюрдамирского регионального управления культуры при содействии Международного центра мугама.

Был показан видеоролик о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Затем с обширной концертной программой выступили учащиеся Детской музыкальной школы с.Туг Ходжавендского района.

В концерте прозвучали произведения А.Герая, Р.Мустафаева, П.Чайковского, Т.Гаджиева, Э.Мансурова и других известных композиторов.

Н. Гасымова