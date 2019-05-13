Вчера в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета феерическим показом знаменитой оперы Джакомо Пуччини "Тоска" состоялось открытие Дней итальянской оперы в Азербайджане.

"Тоска" - шедевр Пуччини, одна из самых популярных опер мирового репертуара. На ее создание композитора вдохновила великая Сара Бернар, которую он увидел в этой роли (написанной Сарду специально для актрисы).

Опера в трех действиях Джакомо Пуччини на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы даже спустя более 100 лет после премьеры имеет огромный успех и продолжает жить на различных оперных сценах во всем мире и собирает аншлаги. Все главные партии (Тоска, Каварадосси, Скарпиа) пользуются большой популярностью у певцов. Второй акт потрясает силой своего воздействия. Арии Каварадосси "Recondita armonia" (в первом действии), "E lucevan le stelle" (в третьем действии), Тоски "Vissi d'arte" (во втором действии) принадлежат к жемчужинам мирового оперного репертуара. И именно ради этих арий меломаны, в основном, приходят на "Тоску".

Этот показ также не стал исключением и собрал аншлаг. Тем более, что Театр должен был представить бакинской публике новые голоса. В этот день в спектакле были задействованы зарубежные солисты. Во главе любовного треугольника встала известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли, проникновенно исполнившая партию Флории Тоски. Ее гастроли с большим успехом проходили в оперных театрах Бельгии, Германии, Норвегии, Англии, Испании и в США.

В роли художника Марио Каварадосси, безумно влюбленного в Тоску, выступил лауреат международных конкурсов вокалистов Виталий Ковальчук, ныне живущий и работающий в Италии.

Партию начальника тайной полиции барона Скарпиа исполнил солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов.

Известный баритон уже не в первый раз выступает на бакинской сцене, и даже ранее исполнял для нас партию Скарпиа. Отечественная публика явно благоволит к Громову, который завораживает не только своим прекрасным голосом и профессиональным исполнением, но и привлекательной внешностью и невероятным артистизмом.

Великолепно выступили в опере и отечественные солисты. Среди них выделим обаятельный артистизм Акрама Поладова в партии Ризничего; выразительное и ровное голосоведение Джахангира Гурбанова в роли республиканца Анжелотти и великолепную дикцию Алиахмеда Ибрагимова в партии юркого полицейского агента Сполетта и, безусловно, великолепный бас Али Аскерова в партии Тюремщика.

Дирижировал оперой в этот вечер известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.

Его страстная манера дирижирования, профессионализм, с которым он управлял оркестром и солистами также восхитили публику.

Зал в этот вечер после каждого яркого соло взрывался аплодисментами. В заключении же публика наградила продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво" солистов вечера, оркестр и дирижера.

Добавим, что в рамках данного проекта под названием "Opera Viva" 18 мая в Театре оперы и балета состоится показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини.

Партию Мими будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова, а партию Мюзетты - заслуженная артистка республики, Инара Бабаева. В роли Рудольфа выступит лауреат международных конкурсов вокалистов Виталий Ковальчук, ныне живущий и работающий в Италии.

В этот день партию Марселя будет исполнять итальянский вокалист Лука Бруно.

Оперой будет дирижировать лауреат международных конкурсов дирижеров, итальянка Беатриче Венеци.

Франгиз Агаларова

Фото: Рустам Исмаилов