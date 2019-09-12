11 сентября в Берлине состоялся концерт "In Memoriam Nasimi - 650 Jahre Imadeddin Nasimi", организованный Союзом композиторов Азербайджана в честь 650-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза, выступивший до начала концерта посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов рассказал участникам мероприятия о жизненном пути и неповторимом творчестве Имадеддина Насими.

Посол отметил, что с ранних лет Имадеддин Насими, появившийся на свет в городе Шамахе в 1369 году, проявлял большой интерес к науке, изучал восточную и греческую философию, литературу, астрономию, логику. Дипломат довел до внимания, что Насими, хорошо знавший не только творчество азербайджанских, но и арабских и персидских поэтов, читал труды видных мыслителей, философов и ученых Ближнего Востока, проявлял интерес к течениям того времени, заложил основу художественно-философской поэзии в истории азербайджанской литературы, обогатил форму и содержание нашего искусства слова, оставил большое литературное наследие.

Отметив, что Азербайджан внес большой вклад в сокровищницу мировой музыкальной культуры, посол Р.Гасанов довел до внимания, что первая опера, а также балет на мусульманском Востоке появились именно в нашей стране. Дипломат подчеркнул, что азербайджанская музыкальная школа, отличающаяся разнообразием, наряду с традиционностью, содержит и современные формы. Говоря об азербайджанском мугаме, он отметил, что в нашей стране создан синтез мугама с классической музыкой. Напомнив о заслугах великого композитора Узеира Гаджибейли в развитии классической музыки в Азербайджане, посол констатировал, что народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов Франгиз Ализаде и ее коллеги являются его достойными преемниками.

Говоря о творчестве Франгиз Ализаде, Рамин Гасанов отметил, что в 2008 году она была удостоена звания "Артист мира" ЮНЕСКО, пропагандирует за рубежом азербайджанскую культуру, а также вносит большой вклад в сокровищницу мировой музыки. Он сообщил, что композитор создала на основе творчества Насими такие произведения, как "Дервиш", "Зикр", "Пассион Насими".

Выразив признательность Союзу композиторов Азербайджана и его председателю Франгиз Ализаде за организацию концерта, посол объявил его открытым.

На концерте, наряду с произведениями Ф.Ализаде, прозвучали сочинения, созданные на основе стихотворений и газелей Насими, другими азербайджанскими композиторами - Алией Мамедовой, Саидом Гани, Таиром Ибишовым, Фируддином Аллахверди, Джалалом Аббасовым. Музыкальные произведения были исполнены ханенде, солистом Государственного ансамбля старинные музыкальных инструментов, народным артистом Тейюбом Аслановым, а также солистами Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Муталлимом Дамировым и сопрано Афаг Аббасовой. Образ Имадеддина Насими воплотил ведущий солист Театра оперы и балета Анар Микаилов.

На концерте присутствовали представители научной и культурной общественности Германии, а также посольства Азербайджана в этой стране, нашей диаспоры.

Н. Гасымова

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