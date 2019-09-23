2 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Травиата" Дж.Верди. Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей Театра.

Руководство Театра оперы и балета, традиционно придерживаясь в своей деятельности практики усиления спектаклей приглашенными звездами оперного и балетного искусства, и на сей раз в целях повышения профессионального уровня спектакля пригласило для исполнения в опере партии Виолетты солистку Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, заслуженную артистку Кыргызстана, лауреата международных конкурсов вокалистов Эльнуру Самарбекову.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, в спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Альфреда), Джахангир Курбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), народные артисты республики Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Доктора), а также солистка Нина Макарова (партия Анины).

Дирижировать оперой будет заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова

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