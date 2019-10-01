12 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Шахерезада" на музыку выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Симфоническая сюита "Шахерезада" является одной из вершин русского программного симфонизма и лучшим симфоническим произведением Н.Римского-Корсакова, написанным в 1888 году. Произведение является настолько популярным, что часто исполняется лучшими оркестрами мира.

Балет осуществлен на традиционную классическую хореографию Михаила Фокина, поставленную им в 1910 году. В этой постановке балет показывался на сцене Большого театра, Мариинского Санкт-Петербургского и Киевского театра оперы и балета.

Главную партию Зобейды в Азербайджанском театре оперы и балета впервые будет исполнять прима-балерина театра, заслуженная артистка Азербайджана, Президентская стипендиатка, лауреат национальной премии "Хумай" Джамиля Керимова.

В спектакле также примут участие заслуженный артист Азербайджана Макар Ферштандт, солисты Тимур Одушев, Диляра Мехдиева, Динара Ширинова и др.

Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

Потрясающе красивая музыка балета, зрелищные декорации и костюмы спектакля, несомненно, привлекут большую зрительскую аудиторию и станут прекрасным подарком истинным любителям высокого академического искусства.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!