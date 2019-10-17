Праздник театралов в Баку начался с громкой премьеры спектакля "Сборище сумасшедших" Камрана Шахмардана. Открытие третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, состоялось на Творческой сцене ÜNS.

Основатель Black&White Theatre Festival и одноименного театра в Финляндии, известный режиссер Камран Шахмардан по инициативе YARAT специально к открытию фестиваля представил переосмысленную версию известной комедии в 5 действиях классика азербайджанской литературы, писателя-сатирика, журналиста, просветителя и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде.

Шахмардан не случайно был назначен художественным руководителем фестиваля М.А.Р., который представляет бакинской публике лучшие образцы современного театра. Ведь именно он, как никто другой благоговеет перед этим искусством и очень тонко его чувствует. Поэтому не удивительно, что режиссеру удалось сделать из комедии классика сатирический этно-рок мюзикл.

Известное произведение Мамедкулизаде сложно назвать полноценной пьесой, так как оно своей структурой напоминает больше черновик произведения. Но заложенные в нем истины невероятно актуальны и сегодня.

Действие происходит в городе Тебриз. Здесь в фанатически религиозном обществе появляются сумасшедшие, которые искренне не понимают устоев этого общества и тем самым сильно его (общество) раздражают.

Режиссер сократил произведение, оставив в нем главных героев Фазиля Мамеда (Мамедсафа Гасымов) и его супругу Зейнаб (Румия Агаева), сумасшедшего брата Моллу Аббаса (Абдулгани Алиев) и его сумасшедшую супругу Пырпыз Сону (Гюльзар Гурбанова), доктора Лалбуза (Камран Шахмардан), сумасшедших Хамзада Гурбана (Фикрет Мамедов) и Джинни Мустафу (Эльшан Аскеров), Сакину (Лейла Аллахвердиева), и добавил нового героя - тамаду, роль которого исполнил Хикмет Рагимов.

Шахмардан перенес зрителей на свадьбу, где прекрасно отразил настроение города Тебриз того периода, и удачно вместил меджлисы комедии. Талантливый актер Хикмет Рагимов в роли ведущего являл собой общество, ярко демонстрируя отношение к сумасшедшим и "нормальным" гостям меджлиса. Большому изменению в спектакле подверглась роль Зейнаб, исполненная многообещающей актрисой Румией Агаевой, которая выступила и хореографом постановки. Послушная супруга на глазах у зрителей нашла в себе свободу и, в радостном танце, стянув с головы платок, примкнула к "сумасшедшим".

Также с легкой руки режиссера в постановку были вкраплены строки из произведений азербайджанских поэтов. Это сделало язык пьесы более понятным для современного азербайджанского зрителя, но при этом сохранило колорит речи иранских азербайджанцев.

Верно разделить героев на сумасшедших и здоровых становится проще, когда смотришь на общество глазами доктора Лалбуза, в роли которого выступил сам режиссер. Прибывшему в Тебриз, чтобы излечить душевнобольных, но не знающему местного языка доктору приходится разбираться, кто в этом обществе больной, а кто - нет.

С одной стороны он видит людей, вечно вскидывающих взоры к небу и бубнящих молитвы, не способных справиться с вожделением и путем религии решившим разорвать брак своих душевнобольных братьев и самим жениться на их женах, всеми силами ненавидящих сумасшедших и применяющих в обращении с ними насилие. С другой стороны же - люди, способные радоваться, танцевать, испытывающие страх перед жестокостью и поддерживающие друг друга.

Современным в спектакле было и музыкальное оформление, созданное Нурланом Джафарли, который вместе со своей группой "N surreal", исполняющей синтез мугама и рок-музыки, стал частью спектакля и радовал гостей "меджлиса" прекрасным исполнением. Также украсила "свадьбу" своим присутствием и исполнением ханенде Тюркай Меликова.

И, конечно же, верным решением было сделать постановку на сцене ÜNS, так как технически сложная постановка без отличной аппаратуры не могла бы случиться. Художником спектакля выступил Мустафа Мустафаев, автором видеоинсталляций - Агиль М.Гулиев.

Режиссеру удалось продемонстрировать множество полярностей на одной сцене - Запад и Восток, любовь и ненависть, сострадание и эгоизм, веру и религиозность, духовную свободу и ее отсутствие. Особенно это контрастировало на фоне веселья свадьбы и тишины до интимности искренних диалогов "сумасшедших".

Премьера была успешна, потому что в ней прекрасно сложилось все - и новый взгляд на произведение, и режиссерские находки, и невероятные актеры, каждый из которых достоин отдельной похвалы, и прекрасное музыкальное оформление, и техническая сторона постановки.

Но, как и любое произведение искусства, несущее в себе новаторство, этот спектакль не избежал о(б)суждений. Главный вопрос был таков: имеет ли право режиссер делать такие изменения в произведении классика?

Мой ответ - да. В этом и заключается смысл современного театра - взгляд на произведение сквозь призму мышления современного человека. Это возможность дать классике новую жизнь, сделав ее понятной для современного зрителя. И дело тут не в звуковых или световых эффектах, а в верном донесении до зрителя истин, заложенных в произведении классиком. И здесь, выбранная Камраном Шахмарданом форма развлекательного шоу, очень быстро и четко доносила до зрителей глубину проблем, отраженных в комедии, и преследующих наше общество и сегодня.

Франгиз Агаларова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!