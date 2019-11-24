Всем ли можно завладеть, имея деньги? А любовь, ее тоже можно купить, или...

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялась премьера спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пьеса "Айдын" написана Джафаром Джаббарлы в 1922 году, она ставилась на театральных сценах неоднократно. На сцене русдрамы пьеса была представлена дважды - в 1957 и 1980 году. В текущем сезоне к 120-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы в рамках госзаказа министерства культуры Азербайджана постановку осуществила народная артистка Ирана Тагизаде.

О чем пьеса "Айдын"? Кто-то скажет о социальном неравенстве, другие ответят - о любви, третье воскликнут - о предательстве...

Главные герои - молодые люди Айдын и Гюльтекин, супруги живут очень бедно, но в их сердцах горит" надежда на лучшие времена. Многие добивались руки красавицы Гюльтекин, но она отвергла всех, отвернулась от родителей и ушла к нему, Айдыну - человеку, не имеющему за душой ни гроша. Гюльтекин полна веры в будущее, ее нисколько не тяготит бедная жизнь и не волнуют дорогие наряды и украшения. Да, раньше она была богата, но после смерти отца богатство расхитили, а что осталось, пришлось потратить на лечение Айдына. Но теперь ее супруг здоров, он нашел работу у Довлет бека, а она преподает французский язык, жизнь налаживается.

Неожиданный гость в лице Довлет бека рушит светлые мечты Гюльтекин. Придя в их дом, он признается ей в любви, настаивая, что может сделать ее счастливой, что с ним она будет богата, и ни в чем не будет нуждаться. Гюльтекин оскорбляют подобные предложения, ведь она не давала никакого повода, она любит своего супруга, дружит с женой Довлет бека. Однако, миллионер уверен, что все в этом мире можно купить, только назовите цену...

В следующей сцене Гюльтекин предстает перед зрителями совершено другим человеком, и дело даже не в дорогих нарядах, золотых украшениях, красивом макияже. Она со стыдом поднимает глаза, чтобы посмотреть на мужа: "Ах, если бы я могла вернуть былую невинность, мою гордость! Но увы, былого не вернешь?".

В спектакле есть все - любовь и предательство, надежда и отчаяние, нищета и богатство, вера в принципы, непоколебимые ценности и убежденность, что у всего в этом мире есть своя цена.

Актерская игра подкупает правдивостью и глубиной образов. Айдын в исполнении Мурада Мамедова сломлен, утешения он ищет в вине. Он все понимает, осознает, знает, но не в его силах что-то изменить, и от этого еще тяжелее и обиднее. Если вначале зрители видят Гюльтекин (Хаджар Агаева) нежной, искренней, влюбленной девушкой, то после того как она согласилась на предложение Довлет бека - это совершено иной человек. Взамен чадры - изящная шляпа, вместо скромного платья - роскошные наряды и золотые украшения, но только теперь, она ходит по улицам не поднимая от стыда головы. Мурад Исмайлов воплотивший образ миллионера Довлет бека - жесток и властен, его не волнуют ни чьи чувства, только желание обладать и подчинять, благо деньги есть, а значит, и купить можно все и всех.

На фоне личной трагедии Айдына и Гюльтекин зрители видят несчастье еще нескольких героев - Сурхая (Теймур Рагимов) и Беюк ханым (Егяна Гусейнли). Сурхая мучает обида за лучшего друга и Гюльтекин, в которую он тайно влюблен. Он мечтает отомстить Довлет беку за друга, за Гюльтекин, за себя. За внешним лоском и благополучием Беюк ханым скрывается драма несчастной женщины. На ее месте хотели бы оказаться многие, но неужели счастье только в том, чтобы быть женой миллионера.

Показательной является сцена в казино, куда богатые и властные люди - Балахан (Ярослав Трифонов), Новруз бек (заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов) пришли в поисках веселья, утех и забав. Споря о том, с кем останется шансонетка Сусанна (Тамилла Абуталлыбова) они выставляют ее на аукцион. А Довлет бек доказывая друзьям, что смог добиться непоколебимой Гюльтекин приводит ее в казино, куда ходят только падшие женщины.

После роскоши в казино, где богатые разбрасываются деньгами, покупая вино и любовь, зрители видят другую правду жизни - рабочих, прогибающихся за гроши и все равно умирающих с голоду.

А что касается Гюльтекин , то она так и не смогла жить без Айдына, жить в позоре... Выпев яд она умирает со словами "Прости за любовь...".

Спектакль народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде получился правдивым, как и сама жизнь. Посмотрев его кому-то станет обидно, горько, ведь так не может быть, ведь мы всегда верим, что добро побеждает, что любовь преодолевает любые препятствия, но, к сожалению, жизнь порой играет с нами по другим правилам...

Премьера была встречена публикой бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Художник-постановщик спектакля - Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург, Россия), хореограф - народная артистка Азербайджана Александра Никушина, над музыкальным оформлением работал - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

В ролях - заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, актеры Мурад Мамедов, Мурад Исмайлов, Хаджар Агаева, Егяна Гусейнли, Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова, Марина Литвиненко, Румия Агаева, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт и Борис Бродский.

Отметим, Ирана Тагизаде на роль Гюльтекин выбрала двух актрис Хаджар Агаеву и Натаван Гаджиеву. По словам режиссера, среди актрис театра есть две Гюльтекин - Агаева и Гаджиева, и она не хотела ни одну из них лишить этой роли.