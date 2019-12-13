В клубе The Lobby прошел второй кастинг Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав жюри вошли победители прошлых лет, главный координатор и хореограф конкурса Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов, PR менеджер проекта Сахи Габильоглу.

В конкурсе могут принять участие уверенные в себе юноши и девушки от 16 до 28 лет, обладающие хорошими внешними данными. Организаторы Miss & Mister Azerbaijan 2020 уже объявили набор для участия в следующем кастинге. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Кастинг состоится в воскресенье, 10 декабря, в отеле Promenade.

Более подробную информацию на официальной странице в instagram @missmisterazofficial, или по номеру +994558977183.