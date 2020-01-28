25 января Международный центр мугама в рамках своего масштабного проекта "Вечера мугама" ("Muğam axşamları") представил концерт "Чахаргях". На концерте в своеобразном исполнении молодых ханенде Камили Набиевой, Миралама Мираламова и Нисбет Садраевой прозвучал мугам "Чахаргях".

Выступления победителей телеконкурса "Мугам" с первых минут были встречены аплодисментами. Зрители Центра мугама, находящиеся под сильным впечатлением от исполненных молодыми и талантливыми ханенде мугамов "Чахаргях", "Сегях", "Мухалиф" и "Хиджаз", под бурные овации повторно пригласили исполнителей на сцену.

Центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропагандирование азербайджанской национальной музыки, а также проекты научно-исследовательского характера, одним из которых является проект "Вечера мугама". Целью проекта является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены 7 основных мугамов, а также народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.