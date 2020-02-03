На днях в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся грандиозный показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.

Премьера знаменитой оперы итальянского композитора, написанная на собственное либретто, состоялась в Милане 21 мая 1892 года. С тех пор это произведение входит в репертуар оперных театров во всем мире, а ария "Recitar/Vesti la giubba" ("Пора выступать! Пора надеть костюм!") относится к числу наиболее популярных.

Аншлаг этого вечера был оправдан. Азербайджанский театр оперы и балета порадовал искушенную публику прекрасным показом оперы, представив ее в исполнении оперных звезд из разных стран.

Поразил публику приглашенный Театром для исполнения главной партии Канио, солист Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили. Великолепный тенор, успевший завоевать любовь бакинской публики, не раз за вечер сорвал аплодисменты покоренных зрителей.

Приглашенный на роль Тонио солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий также вызвал восторг проникновенным исполнением своей партии.

Блистала в этот вечер и заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова, исполнившая партию Недды. Яркая игра и великолепное исполнение нашей солистки также были награждены аплодисментами зала.

Заслуженные артисты Азербайджана Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина) и солисты Театра также продемонстрировали высокий профессионализм и прекрасную актерскую игру.

Дирижировал оперой в этот вечер главный дирижер Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов дирижеров Михаил Агрест.

Завершился показ продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво", которыми публика наградила солистов, оркестр и дирижер.

Ф. Агаларова