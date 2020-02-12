Концерт памяти Муслима Магомаева пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт, посвященный всемирно известному азербайджанскому и российскому певцу и композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, состоится 14 марта в Государственном Кремлевском дворце.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века" подготовили специальную программу, посвященную памяти легендарного певца и композитора. В этот вечер прозвучат песни из репертуара Муслима Магомаева.