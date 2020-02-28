В Баку в киноцентре "Низами" состоялась презентанция документального фильма "Ulu Türkün Təbrizi" о сыне народного поэта Халила Рзы Улутюрка (1932 - 1994), национальном герое Азербайджана Тебризе Халилбейли, который снят киностудией Salnaməfilm по заказу Министерства культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Автор сценария и режиссер - Кямаля Мусазаде.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов Карабахской войны.

На открытии было отмечено, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, осуществляется целенаправленная и последовательная деятельность по признанию Ходжалинской трагедии как геноцида против мирного населения и доведению до мировой общественности всей правды об этом. Парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида. Трагедия в Ходжалы является одной из самых кровавых не только в истории Азербайджана, но и мира за последнее десятилетие ХХ века Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Выступивший директор киностудии "Азербайджанфильм", заслуженный деятель искусств, профессор Джамиль Гулиев отметил важность реализации проекта в деле военно-патриотического воспитания и памяти героев страны, доведение до мировой общественности правды о Карабахской войне. Это второй фильм о Тебризе Халилбейли. Первый был снят в 2015 году Русланом Моллаевым.

Мать Национального героя Фирангиз Халилбейли сказала, что шехиды не умирают, их память вечно живет в сердце народа, они являются доблестным примером защиты родной земли от врагов.