Солисты хоровой капеллы исполнили Государственный гимн Азербайджана из дома

Солисты Азербайджанской государственной хоровой капеллы исполнили Государственный гимн Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Солисты хоровой капеллы из дома исполнили гимн Азербайджана, призвав всех граждан страны объединиться и не нарушать карантинный режим.

Данный видеоролик будет продемонстрирован в эфире телеканала "Mədəniyyət" (Культура).

Художественным руководителем капеллы является народная артистка Азербайджана, профессор Гюльбаджи Иманова.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения). В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, приостановлена с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.