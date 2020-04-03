Заслуженный артист Эйюб Гулиев: Мы должны осознавать, что несем колоссальную ответственность, а следовательно, соблюдать правила карантина

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) по всему миру очень непростая и тяжелая.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией имеет глобальный характер, она очень серьезная, так как ставка большая - на кону здоровье населения. Я как гражданин страны считаю своим долгом не нарушать режим самоизоляции, и выполнять все правила и предписания в данной ситуации. Правительство Азербайджана принимает все необходимые меры, чтобы не допустить широкого распространения инфекции в Азербайджане и защитить своих граждан. Все принятые меры направлены на благо нашей страны и нашего народа, речь идет о здоровье каждого из нас. Поэтому мы все должны осознавать, что несем колоссальную ответственность, а следовательно, соблюдать все правила", - сказал он.

Эйюб Гулиев подчеркнул, что министерство культуры Азербайджана совместно с телеканалом "Mədəniyyət" запустило проект "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), в рамках которого будут транслироваться значимые мероприятия в сфере культуры.

"Это концерты, спектакли, выступления деятелей культуры. Мы не должны забывать, что культура объединяет, а азербайджанская культура очень богатая и имеет глубокие корни. И период карантинного режима - возможность насладиться всем богатством нашей культуры и искусства, возможность насладиться лучшими образцами азербайджанской музыки, живописи, театрального искусства. Рад, что Государственный академический театр оперы и балета и я тоже являемся участниками этого проекта", - добавил дирижер.

Гулиев подчеркнул, что период самоизоляции он старается проводить с пользой.

"У меня, как и у многих, появилась возможность сделать то, на что раньше не хватало времени - дочитать книги, посмотреть концерты. Берлинский и Венский филармонические оркестры, практически все театры мира - Большой, Мариинский, Королевский театр в Ковент-Гардене, Метрополитен-опера и другие театры и оркестры открыли свои архивы. Бесплатно онлайн можно смотреть выступления выдающихся вокалистов, музыкантов - это колоссальная возможность. Я обращаюсь ко всем соотечественникам, оставайтесь дома, наслаждайтесь искусством. Многие работали очень напряженно и сейчас появилась возможность отдохнуть, провести время с семьей, набраться сил. А когда этот период пройдет, мы с большей энергией приступим к своим делам, и с еще большей пользой будем работать на благо нашей страны", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения). В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, приостановлена с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.