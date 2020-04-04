Лиана Везирова: Только оставаясь дома, мы сможем победить эту ужасную пандемию коронавируса

Все требования Азербайджанского государства, направленные на предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции, мы должны неукоснительно соблюдать. Об этом сказала в субботу Trend директор Музейного центра Азербайджана, член Союза художников, заслуженный работник культуры Лиана Везирова, передает Day.Az.

"Призываю всех близких и родных, всех граждан нашей страны проявить высокую сознательность, сидеть дома и выполнять все требования правительства и ВОЗ. К сожалению, некоторые до сих пор не понимают и даже не хотят принимать всю опасность коронавирусной инфекции. Во всем мире число зараженных превысило миллионную отметку и все это, по мнению специалистов, продолжится в геометрической прогрессии. Число погибших уже около 60 тысяч людей. Это большая трагедия человечества. Самое страшное - вирус мутирует и никого не щадит, независимо от возраста. В таких условиях сознание каждого из нас должно быть адаптировано к реалиям, и, в то же время, необходимо проявить духовные и моральные качества, поддержать предпринимаемые нашим государством меры и политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая всегда, в первую очередь, направлена на заботу о гражданах страны. Необходимо четко выполнять требования Оперативного штаба при Кабинете министров и беспрекословно следовать самым строжайшим правилам. Только так мы сможем победить эту ужасную пандемию коронавируса", - сказала Лиана Везирова.

По ее словам, призыв оставаться дома вовсе не означает бездействие.

"Конечно, не просто все время пребывать дома. Но каждый может найти себе интересное занятие и даже раскрыть в себе новые таланты, например, рисовать, писать стихи, сочинять музыку, петь, создавать своими руками различные поделки. Можно вспомнить прошлое, ощутить настоящее и заглянуть в будущее!", - Лиана Везирова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введено ограничение на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.