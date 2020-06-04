Превыше всего здоровье человека, поэтому ужесточение карантина необходимо

В связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина. В своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение. Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там. Основная цель всех осуществляемых шагов - это защита здоровья и жизни наших граждан.

О важности принятого решения сказал сегодня Trend народный артист Азербайджана, исполнитель народных песен и мугама Билал Алиев, передает Day.Az.

"Государством на самом высоком уровне осуществляется деятельность по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции. От имени творческих людей хочу выразить искреннюю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который проявляет ко всем гражданам страны поистине отеческую заботу и внимание. Глава государства постоянно обращается к народу, думает о каждом из нас, желает, чтобы ни один азербайджанец не заболел. И от каждого из нас зависит настоящее и будущее страны, поэтому в эти дни пандемии необходимо соблюдать социальную дистанцию, избегать массовых скоплений людей, носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами, чаще мыть руки. Это очень просто, но некоторые почему-то пренебрегают элементарными правилами безопасности, что и приводит к увеличению числа зараженных. Поэтому государство вынуждено значительно ужесточить правила карантинного режима. Понятно, что многим трудно, экономически государство очень страдает, люди - материально и психологически, но это вынужденная мера и она для нашего блага. Ничто не может быть дороже нашего здоровья, жизни всех азербайджанцев, поэтому необходимо ужесточить карантин. Конечно, это будет временным явлением - надо потерпеть, чтобы коронавирус не привел к еще более печальным последствиям. День и ночь врачи, полицейские и другие структуры работают ради нас. Слова Президента Ильхама Алиева "Вместе мы сильнее" должны быть для нас консолидирующей силой, особенно в эти тяжелые дни. Неизвестно, сколько продлится этот коронавирус, но быстрая победа над ним зависит от каждого из нас, неукоснительного соблюдения правил карантина. Желаю нашему прекрасному народу здоровья и процветания!", - отметил Билал Алиев.