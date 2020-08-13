Объявлен конкурс сценариев для полнометражного фильма "Карабах. Человек. Победа"

Учитывая положительную роль кинематографа в распространении на мировой арене реалий карабахского войны, а также отмечая важность отображения в нашем кинематографе во всей своей художественной полноте человеческих трагедий, Союз кинематографистов Азербайджана объявляет конкурс сценариев для художественного полнометражного фильма "Карабах. Человек. Победа".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов Азербайджана.

- Желательно, чтобы независимо от жанра, сценарий своей выразительностью отражения карабахской войны с призмы человеческой судьбы был привлекательным как для местного, так и для зарубежного зрителя.

- Для участия в конкурсе требуется предоставить сценарий художественного полнометражного фильма (в электронной форме на CD-диске и в распечатанном варианте шрифтом Courier New, размером 12). Сценарии следует предоставить до 15 ноября 2020 года в офис Союза кинематографистов Азербайджана. Адрес: город Баку, улица Гасана Сейидбейли, 18.

- Права на сценарий должны принадлежать автору, сценарий должен быть оригинальным и неэкранизированным.

- Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

- Главный приз 5000 AZN

- 2 поощрительных приза 2500 AZN

Победивший сценарий будет представлен министерству культуры как целесообразный проект для кинопроизводства.