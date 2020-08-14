Представлена онлайн-выставка Арифа Азиза

На официальном сайте муниципалитета Ускюдар (Стамбул, Турция) представлена онлайн-выставка "Beyaz Köprü" (Белый мост) народного художника Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", руководителя Бакинского представительства Всемирной художественной академии, заведующего кафедрой "Дизайн и декоративно-прикладное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессора Арифа Азиза, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что открытие выставки "Beyaz Köprü" состоялось в марте 2019 года в Стамбуле в галерее Nevmekan Sahil. Оно было организовано муниципалитетом Ускюдар и посвящено 75-летнему юбилею Арифа Азиза.

В экспозицию вошло более 130 произведений художника. Индивидуальная стилистика мастера, его увлеченность творческими трансформациями, современность его работ, как по манере исполнения, так и в техническом аспекте, определяют безусловную актуальность его творчества.