Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»

Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества", народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, оперный певец Эльчин Азизов удостоен звания лауреата премии за 2020 год, сообщается на сайте Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, передает Day.Az.

Премия ежегодно присуждается представителям стран Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 претендентов из девяти стран. Решением жюри премии присуждены девяти соискателям.

По традиции, торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который должен состояться осенью этого года в Узбекистане.

Эльчин Азизов - баритон, первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра, лауреат международных конкурсов. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссером нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладателя Летнего кубка КВН 1995 года, Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).