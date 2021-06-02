В Азербайджане определены победители международного конкурса Art Olimpia 2021

Определены победители международного конкурса искусств Art Olimpia 2021, организованного Союзом молодежи (AGİ) и Союзом культуры и искусства (AİMB), сообщил Trend Life председатель AİMB Азиз Азизов, передает Day.Az.

Art Olimpia проводился в седьмой раз. В связи с пандемией конкурс прошел в виртуальном формате.

Конкурс проводился в номинациях - соло, дуэт, малые группы и ансамбли. Виды искусства: музыка (клавишные, духовые и ударные), вокал, изобразительное искусство, театральное и художественное чтение, танец. Все направления искусства были представлены в народном, современном и классическом (академическом) жанрах. Возрастные категории участников: до 7 лет, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 лет, от 16 лет.

В состав жюри вошли президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов, член Союза художников СССР (с 1988 года) и Союза художников Азербайджана Рафаил Алиев, директор гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Айтен Ахмедова, заведующая кафедрой исполнительского искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Сабина Мехтиева.

Гран-при конкурса был удостоен квартет школы №21 имени Ростроповичей (Магсуд Джафарли, Рамиз Мамедли, Айсу Мамедли, Кянан Гелендеров; концертмейстер Лала Халили и педагог Гюльнара Сеидова).

Полный список победителей по ссылке

https://www.facebook.com/agi.org.az/posts/4111886395597767

Видеоматериалы по ссылке

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi5Fd-n3_ODar2IYRRxhqNIk9tGE2d26T

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