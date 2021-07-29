Азербайджанский проект "Алагёз" стал победителем питчинга Госагентства Украины по вопросам кино
Азербайджанский проект "Алагёз" занял первое место на питчинге XXVI конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино, сообщили Day.Az в пресс-службе кинокомпании Cinex.
Проект был представлен сопродюсером из Украины Ольгой Матат совместно с продюсером и режиссером Марией Ибрагимовой. "Алагёз" - это патриотичный и трогательный фильм про Карабах и разворачивающиеся события в период армянской агрессии. В основу сценария фильма лег рассказ Мейхоша Абдуллаева, повествующего о беженце из Кельбаджара, который ищет своего карабахского скакуна, пропавшего во время эвакуации.
"Трое из шести экспертов, оценивавших презентации фильмов-финалистов, поставили максимальное количество баллов азербайджанскому проекту. Члены жюри по достоинству оценили драматичность истории судьбы человека, чья любовь и преданность любимому коню придают его жизни смысл. В своих заключениях они отметили оригинальность и эмоциональность презентации, самобытность самой идеи, опытность режиссера, профессиональный творческий состав, а также четкость представления о том, каким будет проект", - говорится в сообщении.
В четверг результаты питчинга были одобрены Радой Госкино Украины, в результате чего "Алагёз" официально продюсируется Ольгой Матат (Evosfilm, Украина) Зейнеп Атакан (Zeynofilm, Турция), Марией и Эмином Ибрагимовыми (Cinex Production, Азербайджан). Напомним, что проект ранее одержал победу на фестивале FEST New Directors/New Films в Португалии, был представлен на питчинге на Международном кинофестивале в Одессе и выбран для участия в Берлинском кинофестивале в Co-Production Market в разделе Talents.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре