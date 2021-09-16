В Баку отреставрировали еще одну мечеть

Величие народа находит своё отражение в отношении к культуре и памятникам истории. Особое место среди последних, занимают культовые, обладающие неоспоримой важностью духовного ориентира. Примером тому служит возобновление религиозных служб в мечетях на территории Ичеришехер. Восстановленные и отреставрированные Мечети Джума, Мечети Мухаммеда, Бейляр Мечети, Мечети Ашур вновь слышат под своими сводами мудрые заповеди Священной книги мусульман. А недавно Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило реставрационные работы в мечети Терекеме, или как ее еще называют Мяхялля мечеть, расположенной в селении Гала территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", которая имеет важное значение и с точки зрения архитектурно-исторической, и с научно-исследовательской.

На сегодняшний день в мире существует тенденция проведения комплексных исследований для изучения тех аспектов истории, которые невозможно или трудно изучить по письменным источникам, - отмечает директор Музейного центра "Ичеришехер", доктор философии по искусствоведению Амина Меликова. - В середине прошлого века учёными Беленицким и Большаковым был разработан метод определения численности населения восточных городов по площади мечетей этого города. Так, археологи определяли площадь мечетей старинных или даже погибших городов. И учитывая, что мечети были рассчитаны вмещать всё взрослое мужское население города, это позволяло ориентировочно определить численность населения города. В европейских странах также имелись свои методики, в целом сопоставимые с вышеуказанной. Сопоставление полученных данных с другими материалами (плотность домов на улицах и т.д.), позволило получить довольно интересные результаты. И это при том, что технологии середины прошлого века не были столь точны и оперативны как сегодня. Методика была удачно применена при определении численности средневековых городов Центральной и Средней Азии, Ближнего Востока. В Азербайджане же её с успехом применил археолог Гара Ахмедов на примере обнаруженного городища Орен-кала (древний Бейлаган). И не смотря на то, что археологи и историки давно уже определили времена постройки большинства мечетей не только города Баку, но и селений Абшерона, комплексное исследование демографического характера применительно к тем или иным эпохам в настоящее время весьма привлекательно.

Значение мечети Терекеме для профильных специалистов сложно переоценить. По мнению историков и архитекторов Азербайджана, и в первую очередь такого знатока историка архитектуры Абшерона как доктора архитектуры, академика Шамиля Фатуллаева, первый зал мечети Терекеме построен не позднее XVII века, а в следующем веке к нему был пристроен второй зал в виде буквы "Т". Это даёт право предположить, что мечеть Терекеме является, вероятно, самой древней после Джума-мечети сохранившейся мечетью селения Гала. Спустя столетия современные прихожане совершают намаз в мечети, построенной ещё в период государства Сефевидов!

Архитектура здания, представляющего собой небольшое сооружение, сохранила все этапы истории его строительства. Обычно, в зависимости от исторического периода то или иное сооружение зачастую сносилось, и на его фундаменте сооружалось новое, что чрезвычайно затрудняет изучение его истории. При раскопках знаменитого албанского селения в селе Киш, или при изучении фундамента Дворца Шекинских ханов, было определено, что они построены на фундаменте сооружений прежних эпох. Сегодня уже невозможно представить, какими были те, прежние здания. И подобному много примеров.

Мечеть Терекеме - совсем другое дело. С ростом населения, к первому залу, позднее был пристроен второй. Спустя время меценаты Гаджи Агагусейн и Мешади Мамедяров, имена которых сохранили жители села, ещё более расширили и перестроили его. Интересно, что каждое последующее поколение строителей добавляло детали, объединяющие все части здания в единый архитектурный ансамбль. Так, строители начала XIX века построив перпендикулярный второй зал, соединили первый и второй залы куполом, сооружённым именно над точкой соединения залов. Таким образом, на примере одного здания можно проследить за развитием строительного искусства.

Историческим значением обладает и необычное название мечети. По мнению историка Сабухи Ахмедова, термин "терекеме" является производным от термина "туркмен" - то есть "türk mən" ("я тюрок") - именно этим единым термином называли себя десятки тюркских племен азербайджанских государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, а затем и первых Сефевидов. Позднее, термин стал и вовсе обозначать всех кочевых и полукочевых насельников Азербайджана, а после включения Азербайджана в состав Российской империи интерпретация "терекеме - кочевник" перестала быть корректной. Таким образом, мечеть немой, но при этом такой красноречивый свидетель нашей истории!

Возращение к полноценной жизни очередного памятника истории в селении Гала, прекрасный пример того, как религиозный памятник становится органичной частью уникальной экспозиции под открытым небом. Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" вернуло мечеть верующим, и при этом, Мечеть Терекеме будет открыта для историков, продолжит принимать посетителей в качестве музея. Тем более, что на территории заповедника что в Гала, все музейные экспозиции, которые представляются в зданиях мечетей, всегда бесплатные. Здесь каждый может не только посетить музейную экспозицию, но и помолиться. Мировой опыт доказывает, что соблюдая определённые правила поведения и одежды, любой желающий может ознакомиться или изучить внутреннее убранство действующих культовых памятников, например, исторических церквей России, Европы, включая тот же Ватикан. Недавний пример, свободный доступ к уникальным фрескам и росписи Айа-Софья.

Связь возвращения к жизни этой Мечети Терекеме с музейным комплексом Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" в одноимённом селении прямая. Так предполагается ознакомление посетителей не только с тем, что заключено в его стенах. Это "путешествие" в жизнь и быт древнего Азербайджана на примере одного селения. Потому уже разрабатываются туры и различные историко-культурные маршруты по сооружениям селения за пределами комплекса - по кладбищу, мечетям, баням, возможно ремесленным мастерским, и даже отдельным домам.

Большая работа и благородное дело Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" по восстановлению и реставрации мечети не просто возвращает мечеть верующим. Так возвращается памятник истории всему азербайджанскому народу.