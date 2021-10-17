На сцене Театра оперы и балета показали оперетту "Аршин мал алан"

В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку состоялся показ оперетты выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" (Arşın mal alan), сообщает Day.Az.

Главные партии в постановке исполнили народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Фарид Алиев, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Гюлюстан Алиева, Турал Агасиев, Сабина Вахабзаде и Садиг Маликов.

Дирижер - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Спектакль вызвал большой интерес зрительской аудитории, став изюминкой фестиваля.

"Аршин мал алан" (азерб. Arşın mal alan, дословный перевод - "покупающий товар аршинами") - последняя и самая популярная оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году в Санкт-Петербурге. Автором либретто является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку.

Сюжет музыкальной комедии был взят автором из жизни. Так, женщины на Востоке с давних пор носили чадру, им не разрешалось появляться на улице с открытым лицом. Замуж девушки выходили, как правило, по воле родителей. Жених в большинстве случаев также видел свою невесту только после свадьбы. В начале XX века семейно-бытовой уклад жизни стал подвергаться критике. Новое поколение молодых людей мечтало создать семью, основанную на взаимной любви. Название музыкальной комедии "Аршин мал алан" связано с характерным выкриком уличных торговцев тканями, одним из которых и притворился главный герой комедии, чтобы увидеть свою будущую невесту.

В комедии Узеир Гаджибейли объединил традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в около 200 театрах 80 стран мира. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры Азербайджана и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель - заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

В ходе фестиваля произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.