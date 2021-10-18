В Театре оперы и балета прошел грандиозный показ "Тысячи и одной ночи"

С начала пандемии прошло, конечно, меньше тысячи и одной ночи, как и дней, когда мы были лишены возможности ходить в театры. И верно говорят, что люди имеют дурную привычку не ценить того, что имели, пока не осознают возможность потери этого. Спектакли Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета всегда обладали особой аурой, они были словно некая сказка в нашей обыденности, но ценились лишь немногочисленной элитой. Судя по воскресному вечеру, показ балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова, элита в нашем городе значительно расширилась - спектакль прошел при полном аншлаге!

Чем-то все это напоминало рассказы наших родителей о временах, когда перед театром выстраивались очереди, и вопрос "не найдется лишнего билетика?" звучал, как заклинание из уст представителей бакинской интеллигенции, которой, казалось, только тогда и было по-настоящему много. Видимо, за период пандемии интеллигенция резко возросла в количестве и качестве, потому как приходящие протягивали не пригласительные, но законно купленные билеты. А ведь если зритель за спектакль "голосует рублем", это о многом говорит! Ведь надо помнить, что "Тысяча" в репертуаре нашего театра далеко не премьерный спектакль, это самая настоящая "живая классика", и живет она потому, что исполняется в рамках своего классичного канона более сорока лет - но уже новыми поколениями артистов, избравших балет своей жизнью.

Здесь будет уместно сказать о том, что нынешнее поколение артистов нашей балетной труппы представляет собой особый феномен. В первую очередь отметим исполнителей сольных партий: Анара Микаилова и Нигяр Ибрагимову. Исполнитель партии Шахрияра как раз накануне распоряжением главы государства получил звание заслуженного артиста Азербайджанской Республики, и, да будет позволена мне эта тавтология, получил его более чем заслуженно. В нем великолепным образом сочетаются артистизм и работоспособность - комбинация, которая является главным составляющим любого сценического успеха, а этих успехов у Анара множество. О том, как он исполняет классические партии, сказано много и всегда положительно моими коллегами, но то, что его Насими, однозначно, впишется в историю азербайджанского балетного искусства, как первая, и каноничная интерпретация такого сложнейшего образа в танцевальном жанре, не вызывает сомнений. Воскресным вечером он еще раз подтвердил свой титул "главного героя" нашей балетной сцены. Искренне надеюсь, что эти похвалы не скажутся на его скромности - качестве, которым он обладает в достаточной мере, чтобы оно не превратило его уверенность в себе в губительное для любого артиста самомнение.

Нигяр Ибрагимова, так же отмеченная за свои заслуги перед азербайджанским балетным искусством орденом "Тярягги", была, наверное, лучшей Шахерезадой "Тысячи и одной ночи" из всех тех, кто исполнял эту партию за последние двадцать лет. Эта балерина обладает удивительной лиричностью, будучи на сцене она неизбежно приковывает к себе взгляды своей воздушной легкостью, сочетающейся при этом с каким-то внутренним аристократизмом. От "Арлезианки" и до Шахерезады, она везде - настоящее воплощение мечты о женщине-ангеле, о чистой любви, незамутненной хаосом страсти (великолепный контраст с образом ее антагониста в "Тысяче" - Нуриды), а ее образ Азербайджанской Матери в балете "Джавад-хан" в синкопированном дуэте с Эльмирой Сулеймановой, исполнявшей Русскую Мать, много раз вызывал слезы у зрителей в зале - настолько хорошо она сумела передать материнские чувства. Нигяр Ибрагимова - настоящая находка для азербайджанского балета, где в силу особенностей национальных сюжетных традиций так востребована искренняя, глубокая лирика, сочетающаяся с тем самым аристократизмом, что упоминалась ранее. Она - самая настоящая Ханум, азербайджанская леди на балетной сцене, заслуживающая обожания и преклонения.

Ее антагонист по сюжету - Нурида, женщина-страсть, та, чьи желания довлеют над разумом и самой верностью, была безукоризненно исполнена Аян Эйвазовой с точки зрения техники. Эта балерина находится в самом расцвете своей физической формы, и со временем, когда к великолепной технике и несомненному таланту добавятся опыт и артистизм, ее ждет блестящее будущее.

Очень порадовали своими исполнениями и все остальные солисты - герои сказок: и нежная Нигяр Алиева в образе царевны Будур, и чудесная Юлия Ферштандт в партии "Первой сказки" (за последние сезоны зритель особенно полюбил ее после "Красавицы и хулигана" Шостаковича), и женственная Лиана Мирабдуллаева, прекрасно выступившая в ярком, комедийном дуэте Марджаны и атамана разбойников в исполнении пластичного Кямрана Гурбанова.

Отдельно следует сказать о дирижерской работе молодого, но очень талантливого маэстро Орхана Гашимова. Конечно же, в его интерпретации ажурная вязь восточного музыкального кружева Фикрета Амирова звучала несколько иначе, нежели нам привычно. Видимо, сказывается влияние русской школы симфонизма, когда "нахышлар" (узоры) и "гашлар" (драгоценные камни), эти мелкие, но значительные нюансы (которые собственно и являются "почерком" азербайджанской композиторской школы в частности и музыки не концертной, но театральной, в целом), несколько нивелируются под напором "широкой и глубокой, как Черное море", русской душевной драмы. Что-ж, мы, привыкшие к ласковому Каспию, должны порой слышать и новые прочтения уже известного музыкального материала, ведь культура не развивается сама в себе, и сам балет "Тысяча и одна ночь" потому и вызывает у нашего зрителя негаснущий интерес, что мы каждый раз видим и слышим на спектаклях нечто новое, открывая для себя уже любимое произведение - по-новому.

И ставший уже традиционным Post Scriptum. Этот несомненный успех Театра оперы и балета, с самого начала нового сезона задавшего столь высокую планку качества, держится на многих факторах. Тут, конечно, и созданные для артистов условия, и ведущаяся параллельно с творческой, напряженная административно-техническая работа команды нашего Театра. Однако особо надо отметить, выверенную кадровую политику руководства театра, которая является основой успешной деятельности этой организации.

Нигяр Алиева