В Филармонии состоится концерт юных талантов

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева уделяет большое внимание молодым талантливым музыкантам. В связи с этим 15 ноября 2016 года при поддержке министерства культуры Азербайджана и по инициативе директора филармонии, народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адыгезалзаде был создан проект "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В текущем году проект отмечает свое 5-летие. К этой юбилейной дате 7 декабря в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт "Gənclərə dəstək 5 il sizinlə" (Поддержка молодежи, 5 лет с вами).

На вечере выступят юные таланты: скрипачи Хадиджа Гаджили, Зейн Джафаров, Саида Ахмедова, Нурджан Гамидли; пианисты Али Талыбов, Севиндж Агаева, Томрис Эйвазлы, Хадиджа Джахангирова, Зейнаб Ализаде, Туран Джафарзаде, Айла Панахова, Валерия Ольховая, Инджи Велизаде, вокалист Омар Бабирли, исполнительница на флейте Рахиля Назарова, ханенде Исфандияр Дадашов, исполнитель на гармони Амин Буньятов.

На концерте под управлением заслуженного учителя Тараны Юсифовой выступит хор Азербайджанской национальной консерватории.

На вечере позвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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