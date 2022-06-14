В Государственном фильмофонде состоится вечер памяти Амалии Панаховой

16 июня в Азербайджанском государственном фильмофонде состоится вечер памяти народной артистки Амалии Панаховой по случаю ее дня рождения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в фильмофонде, на вечере расскажут о жизни и творчестве актрисы, а также о заслугах в развитии нашей культуры, передает Day.Az.

Отметим, что в Азербайджанском государственном фильмофонде создан личный архивный фонд Амалии Панаховой.

В фонд вошли 80 редких фотографий, книг, личных документов, газет и журналов выдающейся актрисы. Создание личного архивного фонда народной артистки было приурочено к ее дню рождения. Документы, входящие в личный архивный фонд, были переданы дочерью Амалии Панаховой Айнур Мухтаровой.

Напомним, что Амалия Панахова создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как "Где Ахмед?", "Жизнь испытывает нас", "Я вырос у моря", "Попутный ветер", "Мезозойская история", "Удар в спину", "Гариб в стране джиннов", "Я придумываю песню", "Бабек", "Я ещё вернусь", "Только ты", "Джавад хан".