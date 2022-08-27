В России пройдет фестиваль, посвященный 95-летию Мстислава Ростроповича

С 3 по 9 октября 2022 года в городе Воронеж (Россия) пройдёт V фестиваль камерной музыки "Воронежская камерата", который будет посвящен 95-летию со дня рождения видного виолончелиста, дирижера, композитора, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича, сообщает Trend со ссылкой на сайт Воронежской филармонии, передает Day.Az.

В день открытия фестиваля в фойе филармонии вниманию публики представят специальную стендовую выставку "Мстислав Ростропович. Диалог с мастером: о музыке, событиях, эпохе". Экспонаты будут предоставлены в цифровом виде - письма, фотографии, интересные газетные вырезки с эксклюзивной информацией, программки.

Также в рамках фестиваля запланированы экскурсия по памятным местам, связанным с историей семьи Ростроповичей, встреча с исследователями династии Ростроповичей, пройдёт показ фильма о Мстиславе Ростроповиче и другие мероприятия.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он пятикратный лауреат музыкальной премии Grammy, дирижёрской премии имени Дитсона (США), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар", премии имени Леони Соннинг (Дания), премии "Медоуз" за совершенство в искусстве (США), премии Альберта Швейцера и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи.

Мстислав Ростропович был награждён высокими государственными наградами Азербайджана - орденами "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шохрат". Также он был награжден орденами "Леопольд I" (Бельгия), "Франсиско Миранда" (Венесуэла), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия), "Данеброг" (Дания,), "Изабелла Католическая "(Испания), "Ливанский кедр" (Ливан), "Свобода" (Аргентина), за гражданские и военные заслуги - "Адольф де Нассау" (Люксембург), "За заслуги в области культуры" (Монако), "Лев Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор), "Голландский лев" (Нидерланды) и другими.

Скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.