Казахстанский певец исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглы
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По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглы "Gəl ey səhər", передает Day.Az.