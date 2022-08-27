https://news.day.az/culture/1490477.html Казахстанский певец исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглы - ВИДЕО
Казахстанский певец исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглы - ВИДЕО
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглы "Gəl ey səhər", передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре