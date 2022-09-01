Азербайджанские и турецкие музыканты выступят в Баку с концертом

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 15 сентября в 19.00 состоится концертная программа под названием "Bir millət, iki dövlət" (Одна нация - два государства), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Концерт пройдет с участием азербайджанских и турецких музыкантов.

В программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением Мустафы Мехмандарова и Бужора Хойнича.

Солисты программы - вокалисты и музыканты из Турции Зейнеп Халваши (меццо-сопрано), Ферял Туркоглу (сопрано), Мехмет Йылмаз (бас), Айдын Уштук (тенор), Ахмет Боран (ганун).

На вечере прозвучат сочинения азербайджанских и турецких композиторов.

Отметим, что 15 сентября 2022 года исполняется 104 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации. Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.