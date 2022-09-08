В Баку пройдет танцевальный конкурс «Танец Каспия»

В октябре-декабре в столице состоится танцевальный конкурс "Танец Каспия", организованный по инициативе Главного управления культуры города Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении, основная цель конкурса заключается в развитии и пропаганде танцевального искусства, сохранении древних традиций, а также выявлении талантливых танцоров и создании условий для их деятельности, передает Day.Az.

Конкурс состоит из двух туров и первоначально пройдет по 12 районам города Баку в октябре-декабре 2022 года. В дальнейшем конкурс охватит территорию всей страны. Возрастные ограничения участников конкурса определены тремя группами (6-10, 11-15 и 16-18).

Победителей определит жюри Главного управления культуры города Баку. Отборочные туры конкурса пройдут в культурных учреждениях при главном управлении, первый отборочный тур состоится 1 октября в Центре культуры имени Х.Аббасова. Церемония награждения победителей конкурса и итоговый концерт состоятся в декабре в Баку.

Отметим, что для регистрации и получения подробной информации можно обратиться по адресу электронной почты: [email protected] или по телефону: (012) 492-91-59.