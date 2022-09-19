В Архангельске состоялось открытие Азербайджанского культурного центра

В российском городе Архангельске состоялось открытие Азербайджанского культурного центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, центр, созданный азербайджанской диаспорой Архангельской области, расположен в Детской школе искусств № 31. В церемонии открытия, посвященной Дню национальной музыки Азербайджана, приняли участие представители различных органов власти и общественных организаций города Архангельска и области.

Выступая на мероприятии, глава азербайджанской диаспоры в Архангельске Тарлан Гасымов, говоря о российско-азербайджанских отношениях, отметил, что связи между двумя странами, как и во всех сферах, в сфере культуры развиваются по восходящей линии.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области Ольга Фафонова, председатель департамента образования Нина Филимонова и другие спикеры подчеркнули, что деятели культуры, музыканты из Азербайджана вносят большой вклад в связи между народами России и Азербайджана.

На церемонии открытия были показаны видеопоздравления известной оперной певицы, народной артистки СССР Тамары Синявской и народного артиста Азербайджанской Республики Эмина Агаларова.

В концертную программу вошли национальные музыкальные номера, а также песни из репертуара Муслима Магомаева.

Мероприятие завершилось концертной программой из репертуара Муслима Магомаева и национальной азербайджанской музыки.