Книжные выставки в Баку

Журналист, блогер Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась на своем Телеграм-канале новостью о книжных выставках в Баку.

"Во Дворце ручных игр, известном также как Дворец спорта, открылась Национальная книжная выставка.

Продлится она до 1 октября.

Часы работы: 09:00-20:00.

Вход свободный без ковид-паспорта.

Номер для информации: +994 50 775 09 89

А с 5 по 9 октября в Баку Экспо Центре пройдет Международная книжная выставка-ярмарка.

Будут скидки.

На станциях "28 Мая", "Кёроглу" и "Эльмляр Академиясы" будут экспресс-автобусы", - говорится в публикации.