https://news.day.az/culture/1498906.html Книжные выставки в Баку - АДРЕСА
Книжные выставки в Баку - АДРЕСА
Журналист, блогер Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась на своем Телеграм-канале новостью о книжных выставках в Баку.
"Во Дворце ручных игр, известном также как Дворец спорта, открылась Национальная книжная выставка.
Продлится она до 1 октября.
Часы работы: 09:00-20:00.
Вход свободный без ковид-паспорта.
Номер для информации: +994 50 775 09 89
А с 5 по 9 октября в Баку Экспо Центре пройдет Международная книжная выставка-ярмарка.
Будут скидки.
На станциях "28 Мая", "Кёроглу" и "Эльмляр Академиясы" будут экспресс-автобусы", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре