Бакинский книжный центр представил новый проект

В Бакинском книжном центре состоялась художественная выставка под названием "Книга - лучший друг", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие организовано Республиканской гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В экспозицию вошло около 70 рисунков, созданных учащимися гимназии на основе прочитанных книг. Выставка стала продолжением конкурса "Думающий читатель", организованного Министерством образования Азербайджана.

Юные художники создали иллюстрации к известным и любимым читателями книгам. Эти работы наполнены теплом и яркой фантазией, они настолько интересны, что даже взрослым, присутствующим на выставке, захотелось вновь перечитать знакомые с детства сказки и отправиться в путешествие с Гулливером, побродить с Алисой в Стране чудес, завязать дружбу со смелым и ловким Джыртданом, вновь встретить проворного Кота в сапогах и других любимых героев.

Также на мероприятии учащиеся гимназии выступили с небольшой концертной программой.