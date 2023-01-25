В рамках "Года Гейдара Алиева" библиотекам Узбекистана передана богатая коллекция книг об Азербайджане

В рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджане Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане (АКЦУ) передал в дар 14 центральным библиотекам регионов Узбекистана богатую коллекцию книг о нашей стране, сообщили Day.Az в пресс-службе организации.

Национальной библиотеке имени Алишера Навои было подарено 40 экземпляров книг, в каждую центральную библиотеку - Ташкентскую, Хорезмскую, Навоинскую, Бухарскую, Самаркандскую, Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Джизакскую, Сырдарьинскую, Наманганскую, Ферганскую, Андижанскую области, информационно-библиотечный центр Республики Каракалпакстан передано в дар по 82 экземпляра книг. Всего было передано в дар 1148 экземпляров книг.

В коллекции вошли книги на азербайджанском и русском языках о великом лидере Гейдаре Алиеве, азербайджанской государственности, истории и культуре, а также азербайджано-узбекский, узбекско-азербайджанский словари, разговорники, учебники, электронные издания, произведения азербайджанских классиков и современных авторов, переведённые на узбекский язык по проекту АКЦУ, и публикации по азербайджанской литературе.

Также в книжные коллекции вошли произведение "Хамса" гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви в переводе на узбекский язык, произведения Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Сеида Азима Ширвани, Хуршидбану Натаван, Мирзы Алекпера Сабира, Азизы Джафарзаде, книги об армянской оккупации азербайджанских земель, Ходжалинском геноциде, публикации узбекского писателя Шухрата Саламова на узбекском и русском языках.

В Национальной библиотеке Узбекистана также прошла выставка подарочных изданий.