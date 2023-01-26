Концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra в Центре мугама

В Международном центре мугама состоялся концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием "B-C-B" (Bach-Cage-Bach), сообщает Day.Az.

Ведущая вечера, музыковед Шафагат Мамедова рассказала о миссии оркестра, который был создан в 2016 году. Коллектив неоднократно принимал участие в национальных и международных фестивалях. Целью деятельности оркестра также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, восстановление и развитие традиций современных музыкальных ансамблей, созданных в нашей стране.

В концертной программе в сопровождении Cadenza Contemporary Orchestra прозвучали композиции великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) и одного из самых известных американских композиторов XX века, пионера в области алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования музыкальных инструментов Джона Милтона Кейджа (John Milton Cage). Солисты - Зариф Керимова, Гюнель Гулиева и Зульфия Мухтарова.

Интересно, что произведение Кейджа "Концерт для пианино с оркестром", впервые прозвучавшее в Азербайджане, было представлено музыкантами не только со сцены, но и в зале. Великолепная звуковая композиция, длившаяся 21 минуту в таком формате, создало в зале особую атмосферу со своеобразным космическим эффектом, сорвав бурные овации зрителей.

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