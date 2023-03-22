Творческая акция "Книги дяди Бахрама" в Бакинском книжном центре

Хорошая книга может стать частью личности...На прилавках книжных магазинов сегодня можно встретить огромное количество предложений, но не всё, что в красивой и яркой обложке, будет полезно читать детям. Лучшими будут те произведения, которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и несут в себе определенные воспитательные идеи - учат добру, справедливости, честности, любви к родной земле.

Заслуженный артист Азербайджана, автор около 120 детских книг Бахрам Багирзаде провел в Бакинском книжном центре трехдневную творческую акцию "Книги дяди Бахрама", которая вызвала большой интерес, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Как и многие мероприятия Бахрама Багирзаде, эта акция была посвящена нашим любимым детям и их замечательным родителям. И, как всегда, Бахрам Багирзаде был на волне позитива, даря гостям свои яркие эмоции. Мероприятие также посетили медийные личности, зарубежные туристы. Было представлено более пятидесяти наименований книг на азербайджанском, русском и английском языках.

"Огромное спасибо директору Baku Book Center, писательнице Гюнель Рзаевой за замечательную возможность и потрясающую культурную площадку, на которой можно проводить такие творческие мероприятия. Огромное спасибо всем нашим горожанам, которые посещают Baku Book Center. Благодарю всех гостей нашего города, которые приобретают книги для своих детишек, чтобы познакомить их с Азербайджаном. Но главное - большое спасибо всем девочкам и мальчикам, для которых мы с удовольствием работаем, чтобы они росли умными, образованными и разносторонними личностями!" - отметил Бахрам Багирзаде, который в рамках акции также подарил свои книги воспитанникам детских домов и школ-интернатов.

Значение книг для ребенка велико. Для ребёнка книги являются источником знаний, развития, формируют мировоззрение, ценности, убеждения. Чтение книг развивает художественно-речевые навыки ребенка, формирует нравственную и культурную составляющую, передаёт представления о жизни, труде, об отношении к природе, друзьям, близким и родным, окружающем мире и своей Родине. Всё это гармонично развивает ребёнка как полноценную личность.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века.