Музейный центр примет выставку художников "Шуша"

19 мая в выставочном зале Музейного центра откроется групповая выставка художников "Шуша", организованная Министерством культуры, Азербайджанской государственной художественной галерей при поддержке Музейного центра.

Как сообщили Day.Az в музее, на выставке будут представлены произведения мастеров азербайджанского изобразительного искусства и молодых художников, посвященные прошлому и настоящему Карабаха и его жемчужины - Шуши.

В экспозиции выставки - около 40 живописных и скульптурных произведений до 30 художников и скульпторов, а также образцы из фонда Азербайджанской государственной художественной галереи.

В произведениях отражены живописная природа, древние архитектурные памятники, выдающиеся личности Шуши.