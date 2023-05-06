Музейный центр примет выставку художников "Шуша"
19 мая в выставочном зале Музейного центра откроется групповая выставка художников "Шуша", организованная Министерством культуры, Азербайджанской государственной художественной галерей при поддержке Музейного центра.
Как сообщили Day.Az в музее, на выставке будут представлены произведения мастеров азербайджанского изобразительного искусства и молодых художников, посвященные прошлому и настоящему Карабаха и его жемчужины - Шуши.
В экспозиции выставки - около 40 живописных и скульптурных произведений до 30 художников и скульпторов, а также образцы из фонда Азербайджанской государственной художественной галереи.
В произведениях отражены живописная природа, древние архитектурные памятники, выдающиеся личности Шуши.
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