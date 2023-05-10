В Баку состоится премьера кукольного спектакля "Лиловое Королевство"

В Центре современного искусства в Ичери шехер (Qüllə küçəsi 15) состоится премьера кукольного спектакля "Лиловое Королевство" по пьесе поэта, писателя, драматурга Анары Ахундовой при поддержке Объединенного клуба художников, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Спектакль будет показан 3, 4, 10, 11, 15, 17 и 18 июня.

Спектакль рассказывает о жителях Лилового Королевства и историях, которые с ними происходят: веселых и немного грустных, забавных и поучительных, обычных и необычных, но обязательно добрых и светлых. Спектакль рассчитан на аудиторию детей младшего и среднего школьного возраста (6+); так же рекомендуется для семейного просмотра. Пьеса "Лиловое Королевство" основана на одноименном сборнике историй. Книга также выйдет в печать к премьере спектакля.

В спектакле принимают участие:

Анара Ахундова - поэт, писатель, драматург, организатор литературно-музыкальных концертов и перформансов;

Анна Сулейманова - фотограф, ABA терапист, соучредитель студии творческо-развивающих занятий AnA studio, автор программ развивающих занятий для детей.

Декорации и куклы изготовили художник и дизайнер Оксана Казымова и Анна Сулейманова.

Музыку для спектакля написала композитор и музыкант Наталья Гончарова.

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