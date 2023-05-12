Презентация книги "Агабала"

В Баку прошла презентация новой книги известной азербайджанской писательницы Лалы Умуд под названием "Агабала", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было организовано при содействии Женского сообщества "İZ Community", основателем и руководителем которого является Рена Наджафзаде-Сададдинова.

Новое издание, вышедшее из под пера писательницы Лалы Умуд, вызвало большой интерес у читателей, презентация собрала представителей искусства, поклонников творчества автора, единомышленников.

Обложку книги украшает картина "Агабала" известной художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR ("Золотое полотно") Нигяр Нариманбековой.

В беседе с Trend Life Лала Умуд рассказала о новой книге и совместной работе с художницей Нигяр Нариманбековой.

"По прошествии времени я стала все больше осознавать насколько важны истоки, для меня Апшерон - это моя родина, мой Азербайджан. В книге я дарю своему читателю часть своего сердца, и каждый обязательно найдет в издании что-то свое. Это может быть наш бушующий Каспий, или созревающий янтарными каплями инжир, или обжигающее солнце... Я выросла на Апшероне, и мне важны эти рассказы", - подчеркнула писательница.

Лала Умуд добавила, что обложку книги создала известная художница Нигяр Нариманбекова. Книга "Агабала" - третья совместная работа писательницы и художницы, а сейчас готовятся к изданию "Легенда Харыбюльбюль" и роман "Чертополох".

"Всегда говорю, судьбы переплетаются на небесах, такое ощущение, что это относится и к нам...Мы думаем в унисон, наши идеи, мысли схожи. Иногда, размышляя об этом, кажется, что это - мистика. Картины Нигяр Нариманбековой перекликаются с моими рассказами. Например, я ей не говорила, что у главной героини романа "Чертополох" есть ручной ворон, а она нарисовала такую картину. Такое ощущение, что я пишу, а Нигяр Нариманбекова - рисует", - отметила Лала Умуд.

Писательница приоткрыла завесу над образом главного героя книги, отметив, что Агабала - это простой азербайджанский парень со своими мечтами и надеждами.

"Именно Агабала олицетворяет моего героя...У него непростая судьба, но, несмотря на сложные перипетии жизни, он остается душевным, добрым, с мечтой в сердце. Агабала - обычный добрый азербайджанский парень, и все остальные рассказы в книге про простых людей, это собирательные образы, они олицетворяют прекрасных, добрых, гостеприимных, отзывчивых азербайджанцев. В каждом своем рассказе я хочу подарить надежду, сказать, что обязательно даже после невзгод наступит белая полоса", - добавила Лала Умуд.

Художница Нигяр Нариманбекова рассказала, что с Лалой Умуд они в течение трех лет создают совместные проекты, и она счастлива этому творческому тандему, тому, что ее картины мироздания перекликаются с волшебной вселенной писательницы.

"Лала Умуд пишет книги, а я создаю картины, которые эти книги украшают - обложки и иллюстрации. У нас с ней сложился настолько интересный тандем, что порой кажется, что это телепатия - передача мыслей на расстоянии. Я создаю картину, Лала Умуд, взглянув на нее, удивляется, как я узнала, что это будет в сюжете ее книги. Это настолько поразительно. Например, так было с книгой "Интуиция" - самым первым нашим совместным опытом работы. Она пришла на мою выставку в Баку и увидела картину "Клоун и балерина", которая абсолютно подходила под сюжет ее основного рассказа. Она мне сказала, что я на холсте передала те чувства и мысли, которые были у нее. Читая ее произведения, понимаю, что она большой писатель, человек, который мыслит теми образами в словах, которые я изображаю красками на холстах", - отметила НигярНариманбекова.

Что касается образа Агабалы, то Нигяр Нариманбекова отмечает, что этот персонаж "пришел" ей красивым азербайджанским парнем с глубоким взглядом, стоящим на фоне Каспийского моря, где реет белый парус.

"Однажды, говоря о том, что я пишу фантасмагорические картины с необычными образами, Лала Умуд спросила, смогу ли я создать образ Агабалы - простого парня с Апшерона. Скажу, что для меня Агабала - красивый, романтичный парень, трудяга, а в душе он ждет белый парус надежды. Рада, что книга "Агабала" олицетворяет любовь к Родине, к Азербайджану, к нашим жителям. Новая книга Лалы Умуд, как всегда, поражает своей тонкостью, эмоциональностью, ощущением легкого апшеронского бриза, таинственным шепотом моря, криком чаек и невероятной любовью к Родине", - сказала художница.

Отметим, что в книгу вошли рассказы "Цветок айвы", "Мое апшеронское детство", "Агабала", "Последняя просьба", "Бассейн с золотыми рыбками", "Призрак старой дачи", "Белый парус на горизонте" и многие другие.