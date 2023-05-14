Премьера спектакля "Изменить Отелло" на сцене бакинской Русской драмы

Где стирается грань между реальностью и вымыслом? Что чувствуют актеры, когда свет софитов гаснет, а занавес спущен? Каково это играть одну и туже роль на протяжении многих лет? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти, посмотрев театральную постановку "Изменить Отелло".

Премьера спектакля по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина состоялась на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Показ посетили видные общественные деятели, представители культуры, литературы, многочисленные поклонники театрального искусства.

"Изменить Отелло" - это театр в театре, спектакль в спектакле, актеры в образах актеров... Известный артист Гамерли (народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов) готовится к своему пятисотому спектаклю "Отелло", в нем он исполняет заглавную роль. Для Гамерли грань между реальностью и иллюзией, между действительностью и игрой давно стерлась. Он не замечает никого, в его жизни есть только театр, только сцена, только одна любовь - Дездемона. За 16 лет, что на сцене идет "Отелло", сменилось много исполнительниц образов Дездемоны, а вот главный герой неизменен.

Гамерли даже не помнит имен всех своих партнерш, для него они только персонажи трагедии Уильяма Шекспира. "Последняя" Дездемона (заслуженная артистка Натаван Гаджиева) влюблена в актера со студенческой скамьи, но он не видит ее чувств...

Таинственная незнакомка (Говхар Шахбанова), повстречавшая на пути Гамерли, заставляет его задуматься об образе Отелло, кто он на самом деле - злодей, ревнивец, или просто обманутый коварным Яго... А кто сама незнакомка - еще одна поклонница актера, или дьявол в обличии ангела. Может именно ей подвластно изменить сюжет пьесы, в которой Гамерли наизусть помнит каждую реплику, каждый монолог, каждую мизансцену...

Гамерли предстоит сыграть в юбилейном, пятисотом, спектакле "Отелло", на показ приглашены гости со всего мира, театральные критики готовят рецензии, дирекция театра ищет лишние билеты для знакомых и "отбивается" от журналистов, которые задают слишком много неудобных вопросов.

Снова сцена, снова спектакль, вот Отелло одолевает ревность, он должен произнести до боли знакомое: "Молилась ли ты на ночь, Дездемона?". Но тут Гамерли словно забыл слова, произносит текст, которого нет в пьесе, он будто больше не хочет быть союзником зла, он не хочет верить в ложь Яго, он меняет сюжет трагедии Уильяма Шекспира, написанной более 400 лет назад. В зрительном зале тишина, смятение, никто не понимает в чем дело, но потом раздаются овации, публика принимает новый сюжет.

Спектакль "Изменить Отелло" заставляет зрителя задуматься о природе театра, заглянуть в театральное зазеркалье, вместе с актерами исследовать природу человека. Вопросы, которыми задается главный герой, созвучны многим из нас.

Спектакль в постановке известного режиссера Ильгара Сафата вызвал огромный интерес публики. Ильгар Сафат как всегда не разочаровал, он погрузил зрителя в таинственное театральное пространство, где каждый нашел что-то созвучное себе. В спектакле много интересных режиссерских находок, звучит прекрасная музыка, являющаяся одним из сильнейших средств художественной выразительности.

Актерский состав подобран великолепно. Видеть на сцене народных артистов Азербайджана, любимых актеров Людмилу Духовную и Мабуда Магеррамова - одно удовольствие.

Вместе с Мабудом Магеррамовым зрители переживали мучительные сомнения, смятения и радовались обретенной любви.

Очень интересный образ был у Людмилы Духовной, она исполнила роль руководителя театральной труппы, которая после показа пятисотого "Отелло" собирается уходить из театра. Но после оглушительного успеха меняет мнение: "Я остаюсь!". И эта фраза словно обращена ко всем нам, зрителям, поклонникам народной артистки, это значит совсем скоро мы увидим Людмилу Духовную в новых образах, в новых спектаклях.

Прекрасны в своих образах были и заслуженные артисты Салман Байрамов, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, актеры Ярослав Трифонов, Говхар Шахбанова, на них хочется смотреть, их хочется слушать.

Также в спектакле были заняты Руфат Алиев, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Рашад Алияров, Иоанна Ферштандт, Сабина Асим, Самира Рустамова и Диляра Назарова, которые своим исполнением придали постановке очарование и подарили хорошее настроение.

Спектакль встречен публикой овациями! В заключение под бурные аплодисменты на сцену был приглашен автор пьесы народный писатель Азербайджана Эльчин. Этот день ознаменовался для него не только премьерой, но и юбилеем. Свой день рождения народный писатель отметил в прекрасной творческой атмосфере, под аплодисменты публики.

После показа в беседе с Trend Life народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов отметил, что автор посвятил эту пьесу всем актерам.

"Это история актера. Мой образ сложный, необычный, там много интересных моментов. На фоне юбилейного, пятисотого, спектакля, который играет герой, события разворачиваются вокруг и его личной жизни, переживаний, внутренних сомнений", - сказал Магеррамов.

Актер Ярослав Трифонов, исполнитель роли Яго, подчеркнул, что его герой - человек, которого не поняли.

"Он был зол на все, что происходило вокруг, на несправедливость. Мой герой олицетворяет обиды, измены, обман... Я показываю, что все мы немного Яго", - отметил Трифонов.

По словам, Ильгара Сафата, "Изменить Отелло" - это театральная притча о природе театра.

"Наш театр много лет сотрудничает с народным писателем Эльчином. К юбилею драматурга мы представляем спектакль "Изменить Отелло" - это театральная притча о природе взаимоотношений людей внутри театра и в жизни. Где проходит грань между воображением и вымыслом? На мой взгляд, наш персонаж в исполнении народного артиста Мабуда Магеррамова ярко показывает эту двойственность актерской психологии. Пьеса базируется на произведении Шекспира, зритель видит театр в театре, у нас перекликается драма Отелло с драмой главного героя", - сказал режиссер.

Отметим, художник-постановщик спектакля - Умай Гасанова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - Сямра Ахундова, хореограф - Рауля Турккан, над музыкальным оформлением работал Ильгар Сафат.