https://news.day.az/culture/1564430.html "Dervish Band" посетит Баку с сольным концертом
"Dervish Band" посетит Баку с сольным концертом
В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится сольный концерт группы "Dervish Band", сообщили Day.Az организаторы мероприятия.
Большой сольный концерт группы "Dervish Band" впервые в Баку, с программой "Dünya sənin, dünya mənim" пройдет 18 июня в 20.00.
Специальным гостем вечера будет Джейхун Самедов, исполнитель популярных хитов "Getmə" и "Tufan var".
Гостей программы ждут живой звук, любимые хиты, много сюрпризов, и конечно, хорошее настроение.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке
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