Как в Баку отметили Международный день музеев

В Азербайджанском национальном музее ковра прошла серия мероприятий, посвященных Международному дню музеев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В специально созданной комнате "Челеби" детский психолог Центра психического здоровья Парвин Муслумзаде провела сеанс арт-терапии под названием "Мой мир" для учеников 4 "Б" класса средней школы №20.

Директор Центра изменения климата Джамиля Мамедова прочла лекцию "Изменения климата как глобальная экологическая проблема" с целью просвещения молодого поколения о таких глобальных проблемах, как изменение климата, утрата биологического разнообразия, а также для мобилизации усилий молодежи в борьбе с вышеописанными проблемами.

Гостям был также представлен интерактивный спектакль "Будь голосом природы!", поставленный отделом "Детский музей" АНМК с участием Детского совета, созданным при упомянутом отделе, и учениками пятого класса образовательного комплекса №132-134. На мероприятии также выступила танцевальная группа Azəri inciləri. Спектакль на тему защиты наземной экосистемы, призывающий любить и охранять природу, завершился представлением соответствующего теме спектакля арт-объекта.

Мероприятия были проведены при поддержке Министерствa культуры, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Общественного объединения "Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM)" и организованы Азербайджанским национальным музеем ковра.

Международный день музеев, учрежденный по инициативе ИКОМ в 1977 году, ежегодно отмечается во всем мире 18 мая под определенным девизом. Девиз нынешнего года - "Музеи, устойчивость и благополучие".