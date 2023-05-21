В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли 21 мая состоится творческий вечер народного писателя Чингиза Абдуллаева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе БМА, мероприятие будет посвящено жизни и творчеству писателя и его произведениям.

Чингиз Абдуллаев - автор более 200 книг. Его произведения переведены на 32 языка мира, печатаются и продаются большим тиражом во многих странах мира.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.